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Учим правильной логике решения ЕГЭ по математике

Узналюб – поняв, легко запомнить!

Суперпростое приложение, в котором ты сможешь тренироваться перед ЕГЭ и решать тесты без использования листка и ручки! В любую свободную минуту!

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Готовишься к ЕГЭ и уже устал решать тесты в тетрадке?

В Узналюб мы собрали для тебя тесты ЕГЭ, с помощью которых ты выучишь правильную логику решения заданий. А если что-то будет непонятно, то всегда сможешь посмотреть решение и видео, как делать задание!

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Тесты ЕГЭ решаются без ручки и листочка

Тренируется правильная логика решения задач

Тесты всегда под рукой, в любую свободную минуту

Искусственный интеллект подскажет, что нужно подтянуть

Всегда можно посмотреть видео, объясняющее, как решать задание

Начни свою тренировку ЕГЭ уже сейчас!

Правильная логика решения

Тесты без ручки

В любую свободную минуту!

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